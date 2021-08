Warszawa. 18. Festiwal Millennium Docs Against Gravity. Znany program

Warszawa. Hasło festiwalu

Tegoroczne hasło Millennium Docs Against Gravity - "Świat się budzi" - zostało zaczerpnięte z mowy Grety Thunberg. Wiele prezentowanych filmów dotyczy aktywizmu i wzywa do działania na rzecz lepszego, równego i ekologicznego świata. Organizatorzy podkreślają parytet kobiet i mężczyzn wśród twórców_czyń i członków_in jury. W Konkursie Głównym jest 7 reżyserek i 7 reżyserów. Wszystkie filmy festiwalowe zostały wyreżyserowane w 45 proc. przez kobiety i 55 proc. przez mężczyzn, co jest niezwykłe na tle innych, czołowych wydarzeń kulturalnych na świecie.