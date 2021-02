Warszawa. 18-latek zaatakował taksówkarza paralizatorem i nożem. Został zatrzymany

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem przy ulicy Modzelewskiego 42/44 na Mokotowie.

Kierowca został zabrany do szpitala z ranami kłutymi. Lekarze wstępnie określili jego stan jako stabilny.

Taksówka, w której doszło do ataku, to mercedes dużej stołecznej korporacji taksówkarskiej. Po zdarzeniu samochód stał na tyłach jednego z marketów przy Modzelewskiego.

Policjanci około godziny 21.40 zatrzymali w okolicy alei Lotników młodego mężczyznę. Doprowadzili go skutego kajdankami do radiowozu. 18-latek trafił do aresztu.