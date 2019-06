Warszawa 2019: gdzie nad jezioro? Podajemy listę kąpielisk w stolicy i okolicach. Sprawdź, która plaża jest najbliżej

Warszawa 2019: gdzie nad rzekę lub jezioro? Wymieniamy kąpieliska w Warszawie i okolicach. Zobacz, która plaża jest najbliżej ciebie.

Warszawa 2019 – gdzie na plażę?

Warszawa i okolice – kąpieliska

Jezioro Czerniakowskie, Warszawa Jakość wody w Jeziorku Czerniakowskim została uznana przez sanepid za wystarczającą do kąpieli. Plaża znajduje się przy ul. Jeziornej 4 i jest otwarta w godzinach 9:00-19:00. Należy podkreślić, że Jeziorko Czerniakowskie to kąpielisko strzeżone, a nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwa stołeczny WOPR.

Kąpielisko MAMUT, Garwolin

Jeziorko w Parku Wodnym Mamut powstało przy okazji wydobycia piasku do budowy obwodnicy Garwolina. Na terenie położonego 50 km od Warszawy kąpieliska znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego, boisko do siatkówki, przebieralnia, toalety, bar i sztuczne palmy. Wstęp na plażę jest płatny. Od poniedziałku do piątku wynosi 15 zł, a weekendy 20 zł od osoby. Dzieci do lat mogą korzystać z plaży za darmo.