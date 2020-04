Warszawa. 25 lat warszawskiego metra. "Z sypialni Warszawy w nowoczesną dzielnicę"

Dokładnie 25 lat temu, pierwsze pociągi metra w Warszawie wyruszyły na trasę. Z dzisiejszej perspektywy lekko okrojoną, bo z Kabat do stacji Politechnika. Jak wiele zmieniło się przez ten czas, pokazują zdjęcia.

Dużo piasku, gdzieniegdzie przebijające się kępy traw. W dali las, a na pierwszym planie jeszcze lśniące, świeżo oddane do użytku wejście do metra. Obok charakterystyczny pomarańczowy "lizak" z czerwoną "mką" - tak to wyglądało 25 lat temu. Dziś okolice stacji Kabaty to zalegające samochody, ruchliwa ulica, morze bloków mieszkalnych i widoczny z daleka, niczym kabacka latarnia znak supermarketu Tesco.

- Ursynów wyrósł na metrze. Z nieurządzonego blokowiska, będącego sypialnią Warszawy stał się nowoczesną, przyjazną do życia dzielnicą, w której można nie tylko mieszkać, ale odpocząć i atrakcyjnie spędzić czas. Gdyby nie metro, dojazd do centrum Warszawy byłby dużo trudniejszy - wspominają przedstawiciele stowarzyszenia Projekt Ursynów.

Przez pierwsze trzy lata warszawskie metro kursowało na trasie od stacji Kabaty do stacji Politechnika. W kolejnych latach linia M1 stopniowo się wydłużała. Odcinek do stacji Centrum został udostępniony mieszkańcom w 1998 r. Uznana za jedną z najładniejszych w Europie i na świecie stacja Plac Wilsona została otwarta 8 kwietnia 2005 r. Całą linia M1, od Kabat do na Młociny, pasażerowie mogą jeździć od 25 października 2008 roku.

– 25 lat temu pociągi metra po raz pierwszy wyruszyły na swoją trasę. Wiele się od tamtej chwili zmieniło – stolica wygląda dziś inaczej, jest nowocześniejsza, także dzięki podziemnej komunikacji – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Warszawa. III linia na horyzoncie

Okrągłą rocznicę powstania obchodzi I linia Metra. W sobotę, po cichu otwarty został wolski odcinek II linii metra. W budowie są stacje na Bródnie i Bemowie. Ukończenie II odcinka przewidywane jest na koniec 2023 r. Wówczas długość sieci metra w Warszawie przekroczy dystans maratoński. Z 46 kilometrów i 42 stacji będzie mógł skorzystać nawet milion pasażerów.

Choć jest to melodią przyszłości, warszawscy urzędnicy powoli przymierzają się do budowy III linii metra. Trwa opracowywanie planu pierwszego etapu budowy na Pradze-Południe. Jak bumerang powrócił temat doklejenia do linii M1 dwóch stacji: Muranów i Plac Konstytucji.

Jak przekazują urzędnicy, w normalny dzień roboczy, z pierwszej linii metra korzysta ponad 550 tys. osób. Linię M2 wybiera 215 tys. pasażerów.