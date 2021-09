Warszawa. 30-lecie Straży Miejskiej. Uroczyste obchody

- Warszawska Straż Miejska stoi na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego - powiedział podczas uroczystości komendant Straży Miejskiej Zbigniew Leszczyński. Wspomniał, że ostatni rok był trudny dla formacji. - To czas pandemii, która dotknęła nas wszystkich - wyjaśnił. Poinformował, że w 2020 roku operatorzy numeru alarmowego przyjęli ponad 435 tysięcy zgłoszeń. - To mniej niż rok wcześniej, ale nie oznacza to, że strażnicy miejscy mniej pracowali. Przeciwnie, ten rok był dla strażników miejskich wielkim wyzwaniem - dodał. Oprócz realizowania zwykłych zgłoszeń, strażnicy musieli zmagać się z trudnościami związanymi z pandemią.