Warszawa. 34-latek zdjął flagi z gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości. Został zatrzymany

- To jest szturm! To tęcza. To atak! Postanowiłyśmy działać. Tak długo jak będę się bać, trzymać Cię za rękę. Tak długo aż nie zniknie z naszych ulic ostatnia homofobiczna furgonetka. To nasza manifestacja odmienności - ta tęcza. Tak długo jak flaga będzie kogoś gorszyć i będzie "niestosowna", tak długo uroczyście przyrzekamy - prowokować? - czytamy w treści manifestu opublikowanego w mediach społecznościowych.