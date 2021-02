Warszawa. 373. rocznica nadania Pradze praw miejskich. Obchody w sieci

- Praga biskupia uzyskała prawa miejskie na mocy aktu lokacyjnego, który został wydany przez króla Władysława IV dokładnie 10 lutego 1648 roku. O nadanie praw miejskich zabiegał osobiście biskup Michał Działyński, o czym wspomniano w akcie. Stając się miastem, Praga biskupia uzyskała samorząd i niezależne sądownictwo. Ponadto miała prawo do organizacji dwóch targów w tygodniu i czterech jarmarków w roku - podkreśliła Anna Kraus.

Centrum Pragi znajdowało się wówczas przy ul. Ratusznej (w okolicy dzisiejszego skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Ratuszowej), a rejon obecnego Parku Praskiego i ZOO zabudowany był drewnianymi domami oraz budynkami gospodarczymi. - Dynamiczny rozwój Pragi przerwał potop szwedzki w 1656 roku. Miasto zostało zniszczone i ograbione. Jednak podniosło się z ruin, a w 1791 roku wraz z Golędzinowem i Skaryszewem zostało przyłączone do Warszawy - dodała.

Warszawa. Wydarzenia w ramach obchodów

Członkowie Stowarzyszenia Gwara Warszawska wyjaśnią, czym charakteryzuje się stołeczna gwara i dlaczego to właśnie na Pradze najdłużej była w użyciu. Zaplanowano także m.in. lekcje muzealne dla szkół, podczas których uczniowie dowiedzą się, skąd wzięła się nazwa dzielnicy i co skłoniło pierwszych osadników, by osiedlić się właśnie tutaj.