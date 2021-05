Warszawa. 400 wniosków o zezwolenie na ogródki gastronomiczne

W Warszawie powstał Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej "Wspieraj warszawskie gastro - ogródki za 1 grosz". Projekt uchwały zakłada obniżenie opłaty za zajęcie pasa drogowego do 1 grosza za metr kw. za dzień, do końca 2021 roku. Spotkał się on z szerokim poparciem działaczy miejskich i polityków. Jednak nie poparł go prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.