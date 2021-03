Warszawa. 44 ofiary wypadków drogowych. Stolica z nową kampanią dla kierowców

Policjant wyjaśnia nowe przepisy dotyczące prawa jazdy

Warszawa. 44 ofiary śmiertelne wypadków. Miasto pyta "czy to dużo?"

"44 osoby już nigdy nie spełnią swoich marzeń, już nigdy nie wrócą do domu, już nigdy nie zobaczą swoich bliskich. W ramach najnowszej kampanii pytamy retorycznie "Czy to dużo?""– podaje stołeczny ratusz i informuje o nowej kampanii dla kierowców.

- Wraz z początkiem marca rozpoczynamy kilkutygodniową akcję pod nazwą "Śmierć to nie statystyka". Skierowana jest w pierwszej kolejności do kierowców samochodów jako do najliczniejszej grupy użytkowników pojazdów na stołecznych drogach oraz jednocześnie głównych sprawców wypadków. Kampania prezentowana jest na kilkudziesięciu autobusach miejskich. To bardzo dobry nośnik informacji pozwalający na skuteczne dotarcie do wybranej grupy docelowej – poinformowała rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka.