Warszawa. 46. urodziny Trasy Łazienkowskiej

- Chciałbym godnie uczcić rocznicę otwarcia Trasy i podkreślić wagę jej istnienia. Z reguły dbamy o pomniki, tablice, miejsca pamięci, a nie doceniamy infrastruktury, która służy nam na co dzień, ułatwiając realizację bieżących spraw – powiedział Dominik Pucek. – Z Trasą już od dziecka jestem związany komunikacyjnie, a przez to również emocjonalnie. Dojeżdżałem nią do rodziny, do szkoły, na studia, do pracy oraz – oczywiście – w ramach innych aktywności społecznych i towarzyskich. Dziś prowadzę pub w sąsiadujących z Trasą grochowskich Grzybkach – dodał Pucek.