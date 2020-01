Warszawa. 600 mandatów pierwszego dnia e-kontroli. "Zarobek" miasta imponujący

Warszawa od kilku dni ma nowy bat na kierowców, którzy nie płacą za parkowanie. To dwa elektryczne samochody ze specjalnymi wideorejestratorami. Już wiadomo, jak były skuteczne pierwszego dnia pracy.

Oznacza to, że 603 kierowców dostanie mandaty.

Mandat za brak opłaty za parkowanie w Warszawie wynosił 50 złotych. Od tego roku będzie to zdecydowanie więcej, bo 250 zł.

Oznacza to, że pierwszego dnia e-kontroli w Warszawie wpływy z mandatu wyniosą dokładnie 150 750 zł.

ZDM zapewnia, że kamery nie będą przetwarzać danych osobowych. Wezwania do zapłaty mają być wysyłane jedynie do tych kierowców, którzy rzeczywiście nie zapłacili za postój, a nie do tych, którzy np. nie włożyli biletu za szybę lub nie umieścili tam informacji o opłacie mobilnej.