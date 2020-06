Warszawa. 63 osoby zakażone w ośrodku na Targówku

O nowej liczbie zakażonych poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Pierwsze przypadki zakażenia SARS-CoV-2 w ośrodku na Targówku potwierdzono 22 maja. Informacje w tej sprawie przekazał Urząd do Spraw Cudzoziemców 26 maja. Obecność koronawirusa stwierdzono u 32 osób narodowości czeczeńskiej.

Warszawa. Wzrosła liczba zakażonych

Według stanu na piątek liczba mieszkańców z potwierdzonym koronawirusem wzrosła do 63. Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformował, że poza czteroma osobami, które trafiły do szpitala, u pozostałych zakażonych choroba ma łagodny przebieg.