Warszawa. 70 tys. warszawiaków pobrało zaświadczenie

Do 7 lipca można było dopisywać się do spisu lub rejestru wyborców. Do spisu wyborców dopisało się 118 500 osób. Przed I turą wyborów prezydenckich uczyniło to 91 300 osób, a po 28 czerwca kolejne 27 200 osób. Do rejestru wyborców przed I turą wyborów dopisało się ponad 4 000 osób, a przez ostatnie 10 dni dodatkowo 1 170 osób.