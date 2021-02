Warszawa. 74-latek ostrym narzędziem niszczył zaparkowane samochody

- Widząc to, zainterweniował przechodzący obok właściciel jednego z zaparkowanych samochodów. Wówczas 74-latek wyjaśniał, że zasłabł i tracąc równowagę, oparł się o pojazd - przekazał oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II podkom. Robert Koniuszy.

Mimo przedstawienia dowodów podejrzany nie przyznał się do popełnienia przestępstw. Utrzymywał wersję o zasłabnięciu. Mężczyzna usłyszał zarzuty i teraz będzie musiał tłumaczyć się przed sądem. Sąd może wymierzyć mu karę nawet do 5 lat więzienia oraz zobowiązać do zapłacenia za wyrządzone szkody.