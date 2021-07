Warszawa. 77. rocznica Powstania Warszawskiego. Prezydenci wśród powstańców

O czasach, gdy o tym niezwykle ważnym w dziejach Polski i Europy wydarzeniu, stanowiącym największy spontaniczny zbrojny zryw w okupowanych przez faszystów krajach, wspominał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który dwa dni temu zaapelował do wszystkich mieszkańców Warszawy o uczestniczenie w uroczystościach sierpniowych. - Dziś jesteśmy w innym miejscu, możemy czcić pamięć Powstania. I robimy to nie tylko w Warszawie. W każdej rodzinie dochodzi do dyskusji, czy był to potrzebny zryw. Jednak pamiętać będę słowa Wandy Tracz-Stawskiej, która powiedziała, że jeśli ktoś nie był przez pięć lat poniżany, gnębiony przez okupanta, nie widział ogromu zbrodni i podłości, nie ma prawa oceniać tego wydarzenia - powiedział Rafał Trzaskowski.