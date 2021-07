Warszawa. 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczysty rejs po Wiśle

W niedzielę około godziny 15.30 jednostki zgromadzą się na wysokości Podzamcza (Bulwar Karskiego) oraz Praskiej Plaży Miejskiej (plaża przy ZOO), oczekując na sygnał komandora rejsu. Potem ruszą w kierunku bulwaru Flotylli Wiślanej. Po drodze kolejno będą mijać stołeczne przeprawy. O godzinie 16 - most Śląsko-Dąbrowski, o 16.20 - most Świętokrzyski, o 16.30 - most kolejowy i o 16.45 - most Poniatowskiego. Punktualnie o 17.00, godzinie W, jednostki staną w nurcie rzeki i oddadzą hołd minutą ciszy oraz złożą na wodach Wisły wieniec. Później ruszą za komandorem rejsu do Portu Czerniakowskiego, gdzie o 17.30 spotkają się z warszawiakami.