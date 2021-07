WawaLove Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Ludzie Warszawy

Warszawa. 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zmiany w komunikacji W niedzielę, 1 sierpnia przypada 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z obchodami Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi specjalne linie autobusowe łączące stacje metra i dworce kolejowe z Cmentarzem Wojskowym na Powązkach i Cmentarzem Wolskim. Do Muzeum Powstania Warszawskiego dowiozą zabytkowe tramwaje linii W. Warszawa. Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego w 2020 r. Źródło: PAP , Fot: Wojciech Olkuśnik Warszawa. Autobusy i tramwaje Zmiany w Warszawskim Transporcie Publicznym są wprowadzone od 31 lipca do 7 sierpnia. W tym okresie komunikacja miejska ułatwi dojazd do cmentarzy i miejsc uroczystości, a także na planowane wydarzenia. Sobota, 31 lipca Plac Krasińskich oraz ulica Miodowa na odcinku Kapucyńska – Świętojerska będą nieprzejezdne w godz. 17:00 – 24:00. Autobusy linii nr: 100, 116, 178, 180, 503, 518 i N44 – od skrzyżowania ul. Moliera z Senatorską – zostaną skierowane na trasy objazdowe. Autobusy linii nr 100 pojadą ulicami: Senatorska – pl. Bankowy – gen. W. Andersa – Nowolipki – L. Zamenhofa – M. Anielewicza i do swojej trasy. Dla autobusów linii nr 116, 178, 503, 518 i N44 będzie obowiązywała trasa: Senatorska – pl. Bankowy – gen. W. Andersa – Świętojerska – Bonifraterska i dalej trasami podstawowymi. Autobusy linii nr 180 w kierunku Chomiczówki będą omijały nieprzejezdny odcinek ulicami: Senatorska – pl. Bankowy – gen. W. Andersa – Nowolipki – L. Zamenhofa – M. Anielewicza. W przeciwnym kierunku, od skrzyżowania ulicy M. Anielewicza z gen. W. Andersa, pojadą ulicami: gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Wierzbowa. Niedziela, 1 sierpnia W niedzielę zostaną uruchomione specjalne linie autobusowe łączące popularne węzły przesiadkowe z cmentarzami i miejscami uroczystości rocznicowych. Na ulice wyjadą autobusy linii nr: 912: POWĄZKI CM. WOJSKOWY – Powązkowska – Okopowa – Towarowa – Prosta – M. Kasprzaka – Wolska – Fort Wola – CM. WOLSKI (linia jednokierunkowa) 922: POWĄZKI CM. WOJSKOWY – Powązkowska – Z. Krasińskiego – pl. T. W. Wilsona – J. Słowackiego – METRO MARYMONT 944: DW. CENTRALNY – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. "Solidarności" – Okopowa – Powązkowska – POWĄZKI CM. WOJSKOWY 980: CHEŁMSKA – Czerniakowska – J. Gagarina – Belwederska – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – Królewska – pl. marsz. J. Piłsudskiego – marsz. F. Focha – Moliera – Senatorska – pl. Bankowy – gen. W. Andersa – Nowolipki – L. Zamenhofa – M. Anielewicza – Okopowa – Powązkowska – POWĄZKI CM. WOJSKOWY. Autobusy linii nr 912 będą podjeżdżały na przystanki w godz. 17:30 – 20:00, a nr 922, 944, 970 i 980 od godz. 14:00 do 21:00. W autobusach będą obowiązywały bilety ZTM. Tego dnia będą także kursowały zabytkowe tramwaje specjalnej linii W. W godzinach 14:00 – 19:00 będzie można nimi przejechać trasę: PL. NARUTOWICZA – Grójecka – pl. A. Zawiszy – Towarowa – MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – Towarowa – Okopowa – al. "Solidarności" – Wolska – CM. WOLSKI. W tramwajach będą honorowane wszystkie bilety z taryfy ZTM. W składach będą obecni konduktorzy – członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Na biletach jednorazowych przesiadkowych (75- i 90-minutowych) oraz czasowych (20-minutowych) będą umieszczać pieczątkę z adnotacją o terminie ważności biletu. Podróż na podstawie ważnego biletu okresowego (dobowego, weekendowego, 30-, 90-dniowego) będzie możliwa po wcześniejszym jego skasowaniu (aktywowaniu karty) w innym pojeździe komunikacji miejskiej lub bramce metra. Czwartek, 5 sierpnia Tego dnia na Skwerze Pamięci odbędą się uroczystości pod pomnikiem Pomordowanych Mieszkańców Woli. W godzinach 16:30 – 20:00 nieprzejezdna będzie ulica Leszno na odcinku od al. "Solidarności" do ul. Okopowej. Autobusy linii nr 171 i 190 – w kierunku pętli Chomiczówka i Os. Górczewska – pojadą al. "Solidarności" i ul. Młynarską do tras podstawowych. W godzinach 19:00 – 21:00 odbędzie się Marsz Pamięci ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego na trasie: Pomnik Ofiar Rzezi Woli przy skrzyżowaniu ulicy Leszno i al. "Solidarności" – Leszno – Okopowa – al. "Solidarności" – Wolska – Redutowa na Cmentarz Powstańców Warszawy. W tych godzinach będą możliwe kilkuminutowe wstrzymania ruchu. Sobota, 7 sierpnia Na sobotę, w godz. 17:00-20:00, zaplanowano rowerową Masę Powstańczą 2021 i przejazd na trasie: Muzeum Powstania Warszawskiego – Przyokopowa – Grzybowska – Towarowa – Okopowa – al. "Solidarności" – Wolska – Płocka – Górczewska – Leszno – Okopowa – Stawki – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Wilcza – Mokotowska – pl. Zbawiciela – Mokotowska – al. Armii Ludowej – L. Waryńskiego – Nowowiejska – pl. Politechniki – Lwowska – Koszykowa – W.H. Lindleya – pl. S. Starynkiewicza – Al. Jerozolimskie – pl. A. Zawiszy – Towarowa – rondo I. Daszyńskiego – Prosta – Przyokopowa do Muzeum Powstania Warszawskiego. Na trasie przejazdu oraz na krzyżujących się z nią ulicach możliwe będą krótkotrwałe utrudnienia w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej. Pierwszy raport komisji ds. pedofilii. Ks. Isakowicz-Zaleski: Zaniedbania są wieloletnie Warszawa. Zmiany w ruchu i parkowaniu Sobota, 31 lipca Przez całą dobę będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) na: · ul. Długiej – po obu stronach od ul. Barokowej do ul. Kilińskiego i po stronie pl. Krasińskich od ul. Kilińskiego do ul. Freta · ul. Bonifraterskiej – po obu stronach na odcinku od ul. Długiej do ul. Świętojerskiej · ul. Świętojerskiej – po obu stronach na odcinku od ul. Wałowej do ul. Bonifraterskiej (z wyłączeniem pojazdów MZA i transportu specjalistycznego MTON) · do soboty, 31 lipca na ul. Bonifraterskiej wzdłuż siedziby Sądu Najwyższego (do wejścia do budynku) Wprowadzony zostanie zakaz ruchu: · na ul. Długiej, na odcinku od ul. Miodowej do Kilińskiego, w godz. 12:00 – 0:00, · na ul. Miodowej i ul. Bonifraterskiej, na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Świętojerskiej, w godz. 17:00 – 0:00, · na ul. Miodowej zamknięty jeden pas ruchu po stronie pl. Krasińskich, w godz. 12:00 – 0:00 Niedziela, 1 sierpnia Uroczystości przed pomnikiem gen. Roweckiego "Grota" przy ul. F. Chopina W godzinach 0:00-14:30 na ul. Chopina będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela). Uroczystości przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ul. J. Matejki W godzinach 0:00-17:00 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) na: · ul. Matejki - od Al. Ujazdowskich do ul. Wiejskiej włącznie z zatokami postojowymi (z możliwością parkowania dla samochodów organizatora i gości), · ul. Wiejskiej, na odcinku od ul. Frascati do ul. Matejki wraz z parkingiem (z możliwością parkowania dla samochodów organizatora), · ul. Pięknej - od Al. Ujazdowskich do ul. Wiejskiej (z możliwością zatrzymywania się autobusów przewożących kombatantów oraz samochodów dowożących gości). W godzinach 8:00-17:00 zamknięta dla samochodów będzie ul. Matejki od wjazdu do gmachu Ambasady Kanady do ul. Wiejskiej (z zapewnieniem możliwości dojazdu do Ambasady Kanady), a w godzinach 13:00-17:00 ul. Wiejska, na odcinku od ul. Frascati do ul. Pięknej (z możliwością wjazdu i zatrzymywania się autobusów przewożących kombatantów i sztandary oraz samochodów dowożących gości). Uroczystości przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej W godzinach 13:00-21:30 z ruchu indywidualnego będzie wyłączony parking przy Cmentarzu Wojskowym (z dopuszczeniem autobusów, organizatorów i gości). W godzinach 0:00 – 19:00 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) na parkingu przy cmentarzu oraz na parkingu i w zatoce postojowej przy bramie głównej Cmentarza Wojskowego od strony ul. Powązkowskiej (z możliwością zatrzymywania się samochodów dowożących gości). Natomiast w godzinach 13:00-19:00 zamknięta dla samochodów będzie ul. Ostrowiecka (z zachowaniem funkcjonowania ruchu komunikacji miejskiej i z wyłączeniem samochodów organizatorów uroczystości). Uroczystości przed pomnikiem Polegli Niepokonani, Cmentarz Powstańców Warszawskich przy ul. Wolskiej W godzinach 16:30 – 22:00 na jednym pasie jezdni ul. Wolskiej w stronę ul. Sowińskiego (po stronie parku Powstańców Warszawy) obowiązywać będzie zakaz ruchu do czasu zakończenia mszy polowej i odjazdu uczestników (z przeznaczeniem na parkowanie dla autobusów przewożących kombatantów i gości). W godzinach 0:00 – 23:00 obowiązywać będzie zakaz parkowania (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) na ulicy serwisowej do ul. Wolskiej, na odcinku od ul. Sowińskiego do wysokości budynku przy ul. Wolskiej 174. W godzinach 16:30 – 20:00 będzie obowiązywał zakaz wjazdu na ulicę szutrową prowadzącą do pomnika Polegli Niepokonani od ulicy Redutowej, na ul. Sowińskiego od ul. Wolskiej, na ul. Sowińskiego od ul. Szulborskiej. Wspólne śpiewanie piosenek powstańczych w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego W związku z wydarzeniem od soboty, 31 lipca od godziny 7:00 do niedzieli, 1 sierpnia do północy po obu stronach ul. Przyokopowej, na całej długości muru Muzeum Powstania Warszawskiego, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela), z wyłączeniem samochodów organizatora i wozów transmitujących koncert. W niedzielę, 1 sierpnia w godzinach 15:00 – 0:00 ul. Przyokopowa zostanie wyłączona z ruchu drogowego (z wyjątkiem pojazdów organizatora). Czwartek, 5 sierpnia Uroczystości przed pomnikiem Ofiar Rzezi Woli, u zbiegu ul. Leszno i al. "Solidarności", upamiętniającym 50 tys. mieszkańców Woli zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego. W godzinach 0:00 – 19:30 obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) na chodniku i w zatoce ul. Leszno na odcinku do skweru Wyszyńskiego, z wyłączeniem samochodów gości i organizatora. W godzinach 16:20 – 19:30 zamknięta dla ruchu będzie ul. Leszno na odcinku od al. "Solidarności" do skweru Wyszyńskiego. Sobota, 7 sierpnia Masa Powstańcza 2021 W godzinach 17:00 – 20:30 ulicami Warszawy przejedzie Masa Powstańcza 2021. Start z parkingu przy Muzeum Powstania Warszawskiego na ul. Przyokopowej. W związku z wydarzeniem w godz. 8:00 – 14:30 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się po obu stronach ul. Przyokopowej (z wyjątkiem samochodów z tabliczką "organizator"). W godzinach 14:30-20:30 ul. Przyokopowa będzie zamknięta dla samochodów (z wyjątkiem samochodów z tabliczką "organizator"). 30. 