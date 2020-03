Warszawa. 90 tys. sztuk sprzętu medycznego trafi do stołecznych szpitali

"Mamy to! Zamówiony przez nas sprzęt ochrony osobistej, którego tak bardzo brakuje lekarzom i personelowi szpitali, dociera do Warszawy" - napisał na Twitterze prezydent.

Jak wyjaśnił Trzaskowski to połowa zamówienia, czyli ok. 90 tys. sztuk sprzętu medycznego. Chodzi o maseczki, fartuchy, kombinezony, przyłbice, rękawice i płyny do dezynfekcji.