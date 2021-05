Warszawa. "A po lockdownie pójdziemy…". Imprezowa stolica szykuje się na wielką balangę

Cafe Kulturalna, lokal w Pałacu Kultury i Nauki, szykuje toast o północy w piątkową noc. To symboliczne zaproszenie, które - jak tłumaczy załoga lokalu - nie będzie wiązało się z darmowym poczęstunkiem. To wyraz radości, że zaczyna się nowy czas. - Pogoda jednak zapowiada się nieciekawie, więc spodziewamy się raczej nie tłumów, a grupki sympatyków i przyjaciół. Nasza przestrzeń na zewnątrz przed Kinoteką nie jest wielka, więc jak zaczną się Krupówki, to zareagujemy, by zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i zabawę z rozwagą - mówi przedstawiciel Cafe Kulturalna.