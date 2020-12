Warszawa. ABW chce stałego dostępu do kamer w tramwajach

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", pismo w sprawie pełnego dostępu do kamer we wszystkich tramwajach przez ABW spółka Tramwaje Warszawskie otrzymała w środę 2 grudnia.

Łącznie jest to 529 składów. W dokumencie, do którego dotarł dziennik, napisano: "W nawiązaniu do porozumienia z dnia 30.08.2016 r. w sprawie zasad i warunków korzystania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z elementów infrastruktury Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o wskazanie osoby uprawnionej ze strony Spółki do organizowania i uczestniczenia w spotkaniach roboczych, a także w podejmowaniu niezbędnych decyzji w zakresie możliwości dostępu do kamer CCTV, będących w dyspozycji Tramwajów Warszawskich".