Warszawa. Akcja CBŚP. Nielegalna produkcja leków na Ursynowie zlikwidowana

Jak przekazało w poniedziałek 10 sierpnia Centralne Biuro Śledcze Policji, w Warszawie doszło do zatrzymania mieszkańca województwa świętokrzyskiego, który w jednym z mieszkań na Ursynowie produkował leki dostępne na receptę oraz sterydy . 28-latek miał później sprzedawać środki w sieci. Mężczyzna oklejał medykamenty etykietami z nazwą handlową, hologramem i opisem "leku".

Mieszkaniec województwa świętokrzyskiego był od pięciu lat poszukiwany dwoma listami gończymi w związku z wcześniejszymi sprawami dotyczącymi oszustw internetowych. Jak donosi CBŚP , swoją ostatnią działalność mężczyzna próbował ukryć w sieci używając do tego specjalnych aplikacji. Dodatkowo zatrzymany posługiwał się podrobionymi dokumentami i miał kilka fałszywych kont bankowych.

"W trakcie przeszukania wynajętego przez niego domu, policjanci odkryli kompletną linię produkcyjną nielegalnych farmaceutyków wraz z urządzeniami służącymi do produkcji tabletek. Funkcjonariusze znaleźli m.in. trzy tabletkarki o wysokim stopniu wydajności produkcyjnej, automatyczne urządzenie służące do mieszania substancji chemicznych, nalewak wypełniający ampułki, a nawet elektroniczną liczarkę tabletek. Pigułki były produkowane w różnych kształtach i wielkościach, czemu służyły odpowiednio przygotowane stemple" – przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji.

Co więcej, mężczyzna urządził sobie na poddaszu biuro, gdzie funkcjonariusze zabezpieczyli tysiące opakowań medykamentów gotowych do wysyłki, a także kilkadziesiąt pieczątek lekarzy różnych specjalności, drukarkę do recept oraz hologramy.