Warszawa. Akcja ratunkowa na Śródmieściu. Człowiek w studzience burzowej

- Ze zgłoszenia wynika, że do studzienki kanału burzowego wpadł człowiek. Ratownicy ze sprzętem do działań wysokościowych, z linami i z aparatami tlenowymi szukają osoby, która miała tam wejść. Nie wiemy, czy to wiarygodna informacja, bo przeszukany został już duży teren, a osoby poszkodowanej jeszcze nie znaleziono - poinformował Wirtualną Polskę młodszy brygadier Karol Kierzkowski.