Warszawa. Akcja solidarności z Białorusią na pl. Zamkowym

- Byłem administratorem czatu jednej z dzielnic w Mińsku. Śledczy jakoś ustalili moją tożsamość, przyszli do mnie do domu, zabrali na przesłuchanie. Potem dali mi kilka dni na ujawnienie nazwisk innych aktywistów. Szybko wyjechałem na Ukrainę" – mówił PAP 20-letni Jauhien, który w październiku trafił do Polski.