Warszawa. Akcja Żonkile przypomni o powstaniu w getcie. W tym roku odbędzie się wirtualnie

-W niedzielę kolejna rocznica powstania w getcie warszawskim i wspaniała akcja Żonkile. Sam wielokrotnie byłem wolontariuszem tej akcji, kiedy rozdawaliśmy ten symbol powstania w getcie warszawskim. W związku epidemią cała akcja przenosi się do Internetu- powiedział podczas czwartkowej transmisji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski .

Trzaskowski dodał, że w tym roku również tradycja włączania sygnałów dźwiękowych będzie podtrzymana. Podkreślił, że działania te nie mają nic wspólnego z epidemią i jest to tylko sygnał naszej pamięci o powstaniu.

- Tą inicjatywą chcemy sprawić, by pamięć o powstaniu stała się częścią wspólnej świadomości historycznej Polaków i Żydów oraz jednym z elementów, kształtujących tożsamość mieszkańców stolicy- czytamy na stronie stołecznego ratusza.

Przypomnijmy, że do grona ambasadorów akcji Żonkile dołączyli : Dorota Wellman, Barbara Kurdej-Szatan, Andrzej Seweryn, Dawid Podsiadło i Krzysztof Zalewski. W kampanii z ich udziałem, pod hasłem "Łączy nas pamięć", najważniejsze jest rozpowszechnianie symbolu żonkila jako symbolu szacunku oraz szerzenie wiedzy na temat powstania. Do tej pory w ramach tego projektu społeczno-edukacyjnego, wolontariusze rozdawali papierowe kwiaty, symbolizujące pamięć, szacunek i nadzieję. Obecna sytuacja w kraju wymusiła konieczność zmiany formuły. W tym roku wyjątkowo będzie można wziąć udział w akcji online .

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wspiera inicjatywę

Muzeum POLIN przygotowało kilka sposobów przyłączenia się do tej niezwykłej inicjatywy bez konieczności wychodzenia z domu. Jednym z nich jest ściągnięcie ze strony Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, szablon żonkila, złożyć go (instrukcja dostępna jest w sieci), a następnie udostępnić go w mediach społecznościowych 19 kwietnia. Publikację warto jest oznaczyć hashtagami #akcjaŻonkile i #ŁączyNasPamięć.