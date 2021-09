Warszawa. AKS Zły dla białoruskich dzieci. Zbiorą na szkolne wyprawki

Wyjątkowa drużyna piłkarska z Pragi-Północ wybiegnie w sobotę na boisko, by zagrać mecz z charytatywnym celem. Podczas tego sportowego spotkania prowadzona będzie zbiórka pieniędzy, dzięki którym uda się wyposażyć we wszystkie potrzebne do szkoły artykuły dzieci uchodźców z Białorusi.