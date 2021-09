Warszawa. Aktywiści blokują MEN. Przykleili się do ziemi

- 20 sierpnia Przedstawiciele Młodzieżowego Forum LGBT+ zostali zaproszenie na ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. W spotkaniu wziął również udział wiceminister Tomasz Rzymkowski. Rozmowa było wynikiem 24-godzinnego protestu głodowego i blokady bramy wjazdowej do gmachu Ministerstwa. Aktywiści protestowali z postulatami: dymisji ministra Czarnka za retorykę nienawiści wymierzoną w osoby LGBT+, utworzenia Okrągłego Stołu do spraw Edukacji z uwzględnieniem stron społecznych, reformy edukacji na miarę XXI wieku, z uwzględnieniem edukacji seksualnej, antydyskryminacyjnej i ekologicznej - przypomina Młodzieżowe Forum LGBT+ we wpisie na Facebooku.