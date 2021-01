Warszawa. Aktywista LGBT w sporze z portalem

Staszewski to współzałożyciel stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie. Jest także autorem akcji, w ramach której fotografował znaki informujące o wjeździe do miejscowości, które przyjęły uchwały dyskryminujące osoby LGBT. Przy znakach umieszczał tablice "Strefa wolna od LGBT".

Warszawa. Akt oskarżenia dotyczy dwóch wpisów

Później internetowe trolle miały rozpowszechniać fałszywą informację, że to on sam był wspomnianym prowokatorem z balkonu. Staszewski zasugerował też istnienie mechanizmu, według którego Życie Stolicy najpierw kreuje fałszywą informację, a następnie powielają ją rządowe i prorządowe media oraz internetowe trolle .

- Wnioskujemy o całkowite oddalenie wniosku i uniewinnienie – poinformował dziennik Staszewski, kierując do sądu odpowiedź na akt oskarżenia. Zdaniem Staszewskiego oskarżenie to tylko pretekst do tego, aby zniechęcić go do działalności publicznej.