Warszawa. Aktywnie i ekologicznie. Na zakupy z miejskim rowerem towarowym

Do korzystania z bagażówek rowerowych zachęca warszawski ratusz. Są one już dostępne w miejskiej sieci rowerowej. Transport bagaży, rzeczy podczas przeprowadzki, materiałów do remontu, większej ilości zakupów bez używania samochodu to rozwiązanie sprzyjające środowisku. Na dodatek bagażówki nadają się świetnie do transportu dzieci.