Warszawa. Al. Jana Pawła II – kolejne prace i utrudnienia drogowe

Trwa intensywny remont al. Jana Pawła II pomiędzy rondami ONZ i Czterdziestolatka. Pojawiają się już przyszłe zatoki postojowe, miejsca do parkowania skośnego czy pierwsze fragmenty chodnika wykonane z lastryko, a w rejonie ulicy Złotej jest zarys przyszłego zielonego skweru.

Warszawscy kierowcy muszą liczyć się w najbliższych dniach ze sporymi utrudnieniami w centrum, drogowcy zapowiadają kolejne prace przy al. Jana Pawła II.

W środę, 22 lipca, nastąpią kolejne zmiany w ruchu związane z modernizacją. Niedostępny będzie zjazd i wyjazd z tunelu prowadzącego do centrum handlowego i pętli autobusowej.

Natomiast od piątku, 24 lipca zamknięta zostanie także jezdnia w kierunku Mokotowa na odcinku od ronda ONZ do Al. Jerozolimskich. Wjazd na wiadukt nad Al. Jerozolimskimi będzie wówczas niemożliwy. W dalszym ciągu wyłączony z użytku pozostanie tunel wjazdowy na pętlę przy Dworcu Centralnym. Objazdy do Al. Jerozolimskich, które obowiązują do poniedziałkowego poranka, będą prowadzić ulicami Prostą i Towarową lub Żelazną oraz ulicą E. Plater.

Warszawa. Zmiany w komunikacji miejskiej

"Autobusy linii 109 i 160 – od 22 do 27 lipca do ok. godz. 7.00 oraz autobusy linii nocnych N12, N13, N14, N21, N44, N46, N62, N63, N64, N71 i N95 – od nocy z 22 na 23 lipca do nocy z 26 na 27 lipca – jadące w kierunku pętli Dworzec Centralny będą omijały tunel wjazdowy na pętlę znajdujący się pod al. Jana Pawła II" – podaje Zarząd Dróg Miejskich.

Autobusy kursujące przy Rondzie ONZ pojadą trasą: Świętokrzyska – E. Plater – Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II, aż do Dworca Centralnego.

"Dodatkowo autobusy linii 174 – od 22 do 27 lipca – zostaną wycofane z pętli Dworzec Centralny i do tymczasowego przystanku końcowego przy ul. Emilii Plater będą dojeżdżały al. Jana Pawła II i ulicą Świętokrzyską. W przeciwnym kierunku do ulicy T. Chałubińskiego dojadą ulicą E. Plater i Al. Jerozolimskimi"– dodają drogowcy.

Szczegółowe informacje o zmianach w ruchu drogowym można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.

(fot. Zarząd Dróg Miejskich)