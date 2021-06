Warszawa. Aleja Krzysztofa Skubiszewskiego. Dyplomata uhonorowany w parku Mazowieckiego

- Nie sposób wymienić wszystkich zasług profesora Skubiszewskiego. To jego działania rozpoczęły polską drogę do wstąpienia do NATO i Unii Europejskiej i to on wymyślił, a następnie przeforsował koncepcję Trójkąta Weimarskiego. Profesor Skubiszewski odszedł od nas 11 lat temu, ale pamięć o nim wciąż pozostaje żywa. Niech przypomina o nim także to miejsce - parkowa aleja w Śródmieściu Warszawy, w parku Tadeusza Mazowieckiego - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.