Warszawa. Andrzej Duda wręczył pamiątkowe tablice

Warszawa. Andrzej Duda: "Rocznica Bitwy Warszawskiej jest niezwykle ważna"

- To przede wszystkim czyn zbrojny polskiego żołnierza, czyn zbrojny tamtej armii, która została zebrana w głównej mierze na wezwanie ówczesnego, dopiero co powołanego, premiera Wincentego Witosa, który w imieniu Rządu Obrony Narodowej wystąpił jako premier do wszystkich Polaków, aby stawali pod broń, aby każdy, kto tylko broń może udźwignąć, stawał w obronie ojczyzny – powiedział.

Warszawa. Przekazanie 91 tablic upamiętniających

- To byli ludzie z miast, ludzie z miasteczek, to byli chłopcy z polskich wiosek, którzy wtedy szli pod broń po to, by bronić Rzeczypospolitej, po to, by Polska ostatecznie mogła wrócić na mapę po 123 latach zaborów, które dopiero co się skończyły – dodał prezydent.