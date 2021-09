Warszawa. Apel do biskupów. O miłosierdzie i pomoc uchodźcom z Usnarza Górnego

Warszawa. Polscy biskupi mogą przekonać rząd. Młodzież skupiona w katolickich organizacjach apeluje do duchownych

"Zdajemy sobie sprawę z podkreślanego przez władze kontekstu politycznego i prawdopodobieństwa celowych działań reżimu Aleksandra Łukaszenki, rozumiemy też potrzebę ochrony granic Polski oraz Unii Europejskiej. Jednak w przebywających w Usnarzu uchodźcach widzimy przede wszystkim konkretnych ludzi oczekujących na pomoc. To są "bracia nasi najmniejsi" z Ewangelii św. Mateusza, którzy są głodni, a my nie dajemy im jeść; spragnieni, a my nie dajemy im pić; przybysze, których nie przyjmujemy; nadzy, których nie przyodziewamy; chorzy i więźniowie, których nie odwiedzamy" - odwołali się do ewangelicznych nakazów i przypominając o Samarytaninie, poprosili o podjęcie działań w sprawie walki o prawa Afgańczyków przebywających w Usnarzu Górnym - wezwanie rządu polskiego do zapewnienia uchodźcom pomocy humanitarnej i schronienia, fizyczną obecność w Usnarzu Górnym, aktywne przyczynienie się do ratowania życia i godności człowieka przetrzymywanych na granicy uchodźców i zapewnienie wsparcia duchowego obecnym tam wolontariuszom.