Warszawa. Apel do warszawiaków o uczczenie Bohaterów Powstania

Apel ma związek ze zbliżającą się 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Wraz z prezydentem Warszawy podpisali go prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski oraz wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewicz.

Prezydent zachęcił też do śledzenia obchodów w środkach masowego przekazu i internecie. Dodał, że wszystkie uroczystości będą relacjonowane.

Do apelu przyłączył się dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

- Zgłaszam mały apel, by spróbować uczcić te obchody, zachowując dystans społeczny i pierwszeństwo udziału w uroczystościach dla powstańców. Do tych, którzy chcą przyjść na obchody, a nie są powstańcami, zwracamy się z prośbą, by uczestniczyli w nich online, jak mówił pan prezydent. Skorzystali z programu, który jest umieszczony na stronach miasta i Muzeum Powstania Warszawskiego – zachęcił Jan Ołdakowski.