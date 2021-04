Warszawa. Apel do wojewody ws. płatnego parkowania na Żoliborzu i Ochocie. Mieszkańcy niezadowoleni

Klub zarzuca władzom miasta, że rozszerzając płatną strefę maskują oni w ten sposób swoją nieudolność w tworzeniu brakujących miejsc parkingowych . - We wszystkich dotychczasowych obszarach wiązało się to z drastyczną redukcją liczby miejsc i tak samo będzie w wypadku Żoliborza i Ochoty – dodał lider klubu.

- Nie należy do nas ocenianie celowości jej zapisów, jednak prawo obliguje nas do zbadania czy są one zgodne z prawem. Przy poprzedniej uchwale rozszerzającej płatną strefę o Wolę i Pragę-Północ niektóre zapisy zostały przez nas uchylone. Nie wykluczamy, że w tym przypadku też tak będzie - powiedziała "Super Expressowi" rzeczniczka wojewody mazowieckiego, Ewa Filipowicz. Dodała, że wojewoda przyjrzy się również głosom mieszkańców, które napływają do urzędu.