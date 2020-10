Warszawa. Apel o wsparcie "zielonej odbudowy miast"

Sygnatariusze odwołują się do idei "zielonej odbudowy miast". To ścieżka wychodzenia z kryzysu, która zagwarantuje, że miasta będą odporne na przyszłe kryzysy, wolne od zanieczyszczeń i otwarte na wszystkich mieszkańców – poinformował stołeczny ratusz.

Warszawa. Sieć transportu pod presją finansową

W trakcie restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią transport publiczny stanowił bardzo ważny zasób dla ludzi, których praca pozostaje niezbędna do funkcjonowania społeczeństwa. Jednak sieci transportu publicznego znajdują się pod ogromną presją finansową. To wynika m.in. ze spadku liczby pasażerów.

Dlatego organizacje i miasta zaapelowały do premiera, aby przeznaczył dodatkowe środki finansowe na pomoc dla organizatorów systemów transportu publicznego w przezwyciężeniu finansowych konsekwencji COVID-19. Kolejnym elementem są inwestycje w redukcję emisyjności i modernizację systemów transportu publicznego, które zagwarantują, że nowe i rozszerzone usługi będą obsługiwane przez pojazdy zeroemisyjne. Sygnatariusze zaapelowali też o wsparcie miast w celu pilnego zwiększenia zarówno ilości, jak i jakości infrastruktury rowerowej i pieszej, poprzez wdrożenie środków nadzwyczajnych, z zobowiązaniem do uczynienia ich stałymi. Kolejnym postulatem jest zwiększenie oferty alternatywnych środków transportu, w tym rowerów publicznych i rozwój węzłów multimodalnych (miejsc przesiadkowych do innego rodzaju transportu), które ułatwią przemieszczanie się po mieście.