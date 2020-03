Warszawa. Apteka dostarcza seniorom leki za darmo

W obecnej sytuacji starsze osoby nie powinny wychodzić z domu. Część sąsiadów robi zakupy i dostarczają pod same drzwi. Swoją pomoc oferuje ząbkowska apteka, która znajduje się na ul. Drewnickiej 3. Pani Monika zawozi leki najbardziej potrzebującym pomocy. Wystarczy zadzwonić lub wysłać receptę.

Koronawirus w Warszawie. "Leki dostarcza po pracy"

Każdego dnia zgłasza się do niej kilkanaście osób. Leki dostarcza po pracy, jednym samochodem. Do pani Moniki dzwonię ok. godziny 13. "Mieliśmy już dziś 10-15 zgłoszeń. Od samego rana pakujemy i wozimy" - odpowiada. Seniorom w Ząbkach pomaga od 10 lat. "W obecnej sytuacji pomyślałam, że możemy pomóc na szerszą skalę. Ludzie dzwonią nawet z Torunia i zamawiają leki dla rodziców w Warszawie" - zaznacza.