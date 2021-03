Warszawa. Architekt odbudowanej stolicy na wiecznym spacerze. Nowy pomnik

To jemu Warszawa zawdzięcza odbudowaną z wojennych ruin Starówkę. To nie było tak oczywiste. Koncepcje były różne - nowe władze nie chciały rekonstruowania zabytkowych kamieniczek. Jedni chcieli, by sterty gruzu pozostały jako pomnik męczeństwa stolicy, drudzy - by wyrósł tu drugi MDM. Profesor Jan Zachwatowicz musiał z wielką determinacją forsować swoją wersję. I przeforsował, nie wiadomo dziś, w jaki sposób i jaką siłą argumentów.