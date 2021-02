Warszawa. Areszt za uprowadzenie 25-latki i handel narkotykami

Policjanci z Ursynowa byli poinformowani, że kilku obywateli Ukrainy może się zajmować dystrybucją środków odurzających w celu uzyskania korzyści majątkowej. Po krótkiej obserwacji w ich ręce wpadł 21-latek. Policjanci znaleźli przy nim marihuanę oraz dowody na to, że sprzedaje środki odurzające. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Wówczas kierowca nagle ruszył. Zaczął uciekać nie zwracając uwagi na blokujące go radiowozy policyjne . Próba ucieczki zakończyła się kilkaset metrów dalej na słupie przydrożnej tablicy reklamowej. Dwóch 21-latków wybiegło z samochodu. Chcieli dalej uciekać pieszo. Zostali obezwładnieni i zatrzymani kilkanaście metrów od auta.

Próba wejścia policjantów do mieszkania spotkała się z agresją i oporem przebywających w nim obywateli Ukrainy.

Pomimo naruszania nietykalności cielesnej przez trzech mężczyzn, kryminalni weszli do mieszkania. Podejrzani usiłowali siłą zmusić funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności służbowych. Skończyli jednak na podłodze z kajdankami na rękach.

- Okazało się, że w mieszkaniu były kolejne porcje narkotyków. Mężczyźni ukrywali tam również 25-letnią obywatelkę Ukrainy, którą dzień wcześniej uprowadzili z mieszkania we Wrocławiu. Zatrzymali ją siłą i grozili użyciem nożna. W ten sposób chcieli zmusić partnera kobiety do zwrotu pieniędzy za środki odurzające - przekazał oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II podkom. Robert Koniuszy.Ukrainka odzyskała wolność. Natomiast przebywający w mieszkaniu 26-latek, 23-latek oraz 21-latek trafili do policyjnego aresztu.