Warszawa. Arriva zaczęła kontrolę kierowców

Warszawa. Arriva testuje kierowców

Spółka Arriva, będąca jednym z przewoźników współpracujących z miastem, rozpoczęła wewnętrzną kontrolę kierowców na obecność narkotyków w ich organizmach. Jest to reakcja spółki po kolejnym wypadku z udziałem jej pojazdów na ulicach Warszawy.

Choć pierwsze wykonane testy dają wyniki negatywne, to władze spółki podkreślają, że są świadome, że używane przez Arrivę w celach kontrolnych testy nie dają stuprocentowej pewności. Są to testy śliny ogólnodostępne na polskim rynku. Spółka zaznacza, że prowadzi rozmowy zmierzające do przetestowania pracowników w bardziej zaawansowanych badaniach laboratoryjnych.