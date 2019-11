Warszawa. Artur W. odwołany z funkcji burmistrza. Jednomyślna decyzja radnych dzielnicy Włochy

Oskarżany o korupcję burmistrz Woli Artur W. został odwołany ze stanowiska. Taką jednomyślną decyzję podjęła we wtorek rada dzielnicy.

Jednocześnie szef klubu PiS zaapelował do radnych PO o to, by szybko powołać nowego burmistrza. Dodał, że samo odwołanie burmistrza bez wyboru jego następcy oznaczałoby, że dotychczasowy burmistrz wciąż pełniłby swoje obowiązki. Poinformował też, że razem z radnymi niezależnymi jego klub zgłosi kandydata na to stanowisko.