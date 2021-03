Warszawa. Artystka podrzuca jajo. Propozycja dla placu pięciu rogów

Warszawa. Na placu pięciu rogów takie jajo jak w Londynie? To byłby ciekawy kierunek wycieczek

Londyńczycy z ciekawością zbliżali się do obiektu w parku, by posłuchać bicia serca pisklaka, ćwierkania i uderzanie dziobem w skorupę. Spacerowicze przytulali się do jaja, podziwiali je, siadali przy nim, by odpocząć przy kojących dźwiękach.

Ta rzeźba ma nie tylko zadziwiać i bawić, ale tez uświadamiać mieszkańcom miast, jak wielką rolę pełnią współmieszkańcy - niebieskie jajo przypomina te, które znoszą kosy, masowo zamieszkujące Wyspę. To zatem chwila, by zrozumieć, że to, co niewidzialne w codziennym natłoku zdarzeń, jak jaja kosa wysiadywane przez niego w gnieździe gdzieś na drzewie, tworzy sieć powiązań pomiędzy życiem człowieka i przyrody. To także impuls do zrozumienia kruchości życia, a także usłyszenia tego, co nie dociera normalnie do ludzkich uszu.