Warszawa. Atak na aktywistów. Zatrzymano trzeciego mężczyznę

Policjanci ze Śródmieścia złapali 21-latka, który miał zaatakować członków organizacji Food Not Bombs. To ostatni z poszukiwanych w związku z tą sprawą mężczyzn. Najprawdopodobniej jeszcze we wtorek usłyszy zarzuty.

Policja ujęła 21-latka. Wcześniej zatrzymano 2 mężczyzn związanych z atakiem w centrum Warszawy (Policja.pl)

21-latek ukrywał się przed śledczymi. Gdy pojawił się w rodzinnym domu, funkcjonariusze zagrozili mu użyciem siły, by wejść do mieszkania. Wtedy postanowił otworzyć drzwi - ustalił reporter RMF FM.

Mężczyznę obezwładniono i przewieziono do aresztu. Jeszcze we wtorek ma usłyszeć zarzuty, najprawdopodobniej napaści i propagowania faszyzmu.

To trzecia z poszukiwanych przez policję osób biorących udział w ataku na członków organizacji Food Not Bombs. Aktywiści rozdawali jedzenie bezdomnym. Nie wszystkim spodobała się ich inicjatywa. "Oblano nas gazem, poszarpano oraz zwyzywano" - napisali na Facebooku działacze.

Pozostali zatrzymani to 22- i 16-latek. Starszy z nich trafił na trzy miesiące do aresztu. Usłyszał 7 zarzutów.

Źródło: tvp.info, RMF FM