Warszawa. Atak na bulwarach. Nożownik złapany

Właśnie do konfliktu pomiędzy takimi grupkami młodzieży doszło przed incydentem, w którym użyty został nóż. Jak informuje biuro prasowe stołecznej policji, był to w zasadzie scyzoryk. 24-letni mężczyzna wyciągnął to ostre narzędzie, by rozprawić się z adwersarzem z wrogiej grupki imprezującej w pobliżu.