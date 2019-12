Warszawa. Atak neonazistów w centrum miasta. Zatrzymano 16-latka

Warszawa. Są nowe informacje w sprawie zakłócenia akcji rozdawania ciepłych posiłków bezdomnym na tzw. patelni. Policja zatrzymała nieletniego, jego drugi kolega został zidentyfikowany, tożsamość trzeciego jest ustalana.

Warszawa. Policjanci zajęli się sprawą niedzielnego incydentu, do którego doszło podczas rozdawania ciepłych posiłków bezdomnym . Trzech mężczyzn zachowywało się agresywnie i zakłóciło akcję. Mieli propagować treści nazistowskie. Doszło do szarpaniny.

Akcja rozdawania ciepłych posiłków bezdomnym to inicjatywa "Food Not Bombs". Do jej zakłócenia doszło w niedzielę około godz. 20.20 przy wyjściu z metra Centrum, na tzw. patelni. "Chłopcy agresywnie mówili, że pomagamy nierobom i nieudacznikom oraz, że oni kochają wojnę i Hitlera, dlatego są przeciwni naszej akcji. Następnie przeszli do czynów. Oblano nas gazem, poszarpano oraz zwyzywano" - napisali na Facebooku aktywiści.