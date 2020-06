Warszawa. Autobus wypadł z wiaduktu. Obrońca kierowcy wystosował apel po tragedii

- Chciałbym wskazać, że ta sprawa nie jest jednowymiarowa. Apeluję do wszystkich, którzy o tej sprawie debatują, o powściągliwość, żeby nie wylewała się fala hejtu. To jest tragedia również dla tego człowieka, on też ma rodzinę, przyjaciół, bardzo to przeżywa - mówił Szymczykiewicz.

Początkowo kierowca autobusu nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Jak informowała prokuratura, mężczyzna tłumaczył, że "urwał mu się film" i niewiele pamięta z tego, co się działo. Jedyne, co utkwiło mu w pamięci to to, że pomagał wyprowadzić jedną z pasażerek autobusu.