Warszawa. Autobusy miały wozić pacjentów do Szpitala Narodowego. Nie ruszyły w drogę

Jak przekazała rzeczniczka stołecznego ratusza, Karolina Gałecka, autobusy czekają na zlecenie ze strony władz Stadionu Narodowego. Są gotowe do transportu, ale jeszcze nie było potrzeby, by je uruchomić.

Warszawa. Autobusy są gotowe od prawie dwóch tygodni

Dwa autobusy miejskie wraz ze specjalną aparaturą tlenową zostały przystosowane do przewozu chorych do tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym. W każdym z nich mogą być przewiezione 22 osoby. Decyzję o przystosowaniu autobusów przekazał 13 listopada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Po prawie dwóch tygodniach wciąż stoją w zajezdni.

Rzecznik ZTM Tomasz Kunert, potwierdził, że autobusy jeszcze do tej pory nie wyjechały. - Tlen jest przechowywany w butlach, w prawidłowo zbudowanej instalacji przez specjalistów ze szpitala. To, że nie są używane, nie powoduje utraty właściwości. Są dobrze zabezpieczone w zajezdni na Stalowej. Są w pełnej gotowości, w każdej chwili mogą wyjechać - zapewnił.

W każdym autobusie są po cztery butle z tlenem. Widać też urządzenia, które służą do zarządzania ciśnieniem oraz dozowniki do poszczególnych stanowisk.

Iwona Sołtys, kierownik działu obsługi pacjenta w szpitalu MSWiA, który zarządza placówką na stadionie, powiedziała, że do tej pory nie było potrzeby uruchamiania autobusów. Na razie do transportu wystarczają karetki pogotowia.

- Przemiana tego autobusu była realizowana we współpracy ze szpitalem MSWiA i w tej chwili również rozmawiamy o tym. Jeżeli będzie konieczność np. dostosowania takiego autobusu do tych pacjentów, którzy muszą być na noszach, którzy leżą, to również będziemy gotowi to wezwanie podjąć - zapewnił.