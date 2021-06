Warszawa. Autobusy ruszyły z gazem. I lodówką. 100 niskoemisyjnych Solarisów dla stolicy

Pierwsze autobusy na gaz wożą pasażerów na liniach 116 i 523. Mają klimatyzację, ładowarki USB, udogodnienia dla osób z dysfunkcjami wzroku i ruchu, monitoring bezpieczeństwa, elektroniczną informację zewnętrzną i wewnętrzną, systemy przeciwpożarowe, głosowe zapowiedzi przystanków oraz urządzenia do zliczania pasażerów. To wszystko to jednak już standard w pojazdach warszawskiej komunikacji. Będzie jednak jeszcze jedna nowość: po raz pierwszy kierowcy będą mieli do dyspozycji fantastyczne udogodnienie - mikrolodówkę do napojów.