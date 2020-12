Warszawa. Awantura o przetarg na nowy biurowiec MSZ w alei Armii Ludowej. Bo ma być najtaniej

Architekci są wściekli na Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szuka ono projektanta nowego budynku, który stanie do przetargu. Ma być szybko i tanio. To, zdaniem jednej z architektonicznych pracowni, która otrzymała zaproszenie do takiego wyścigu, niedopuszczalne, gdyż w takiej sytuacji trudno liczyć na powstanie projektu tworzonego odpowiedzialnie i z troską o krajobraz miasta.

Warszawa. Na tyłach tego budynku powstać ma - tanio i szybko - nowy biurowiec Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ Warszawa)