Warszawa. Awantura w chrześcijańskim bloku. Poszło o bieliznę na balkonie

Dla większości osób mieszkających w blokach wieszanie prania na balkonie w ciepłe, słoneczni dni, to codzienność. W mieszkaniu mokre ubrania schłyby dużo dłużej, do tego rozstawiona suszarka na pranie zabiera wiele miejsca w pokoju.

Jak dowiedział się "Fakt.pl", w Wilanowie na osiedlu przeznaczonym dla chrześcijan, doszło do niecodziennej sytuacji. Jedna z mieszkających tam osób miała pretensje do sąsiadki, w związku z tym, ze kobieta wywiesiła na swoim balkonie pranie, w tym m.in. bieliznę. Zdaniem mieszkańca Wilanowa jest to "pokusa dla jego syna".