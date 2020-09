Warszawa. Awaria "Czajki". Trwają prace nad mostem pontonowym

Ruszyły pierwsze prace przygotowawcze do budowy rurociągu. Władze miasta zapowiadają, że Wojsko Polskie zamontuje most do najbliższego czwartku, następnie wystartują prace technologiczne nad przesyłem.

Awaria "Czajki" (PAP, Fot: PAP)